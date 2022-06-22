Таку інформацію журналістам 24 каналу підтвердили джерела у розвідці.

Важливо У Кремлі продумують сценарії, – військовий експерт про масштабну мобілізацію в Росії

За даними розвідників, мобілізація у квазіреспубліці "ЛНР" тимчасово зупинилася. Але тривало це затишшя лише 1,5 тижні. Зараз хвиля мобілізації знов почалася.

На таксопарку набили мобілізованими цілий ПАЗік. У районі "Росії" – та сама схема. Катаються по всьому місту,

– розповіли розвідники.

Зауважиом, що у Росії досі так і не оголосили загальну мобілізацію, про яку всі говорять ще з початку повномасштабного вторгнення. Схоже, що у Кремлі зараз продумують сценарії. Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, у країні-вбивці триває часткова прихована мобілізація, попри те, що загальна публічно так і не оголошена.

На думку військового експерта, тією чи іншою мірою мобілізація триває, але прихована і, звісно ж, не на повну силу. У Росії намагаються визначити кількість та думають над резервістами.

У Кремлі придумують сценарії, у який спосіб можливо залучати резервістів. Навіть через сайти з пошуку робити пропонують службу за контрактом та зарплату. Хедхантери намагаються когось знайти (на війну – 24 канал),

– зазначив Мусієнко.

Він нагадав, що в інформпросторі ще в кінці березня – на початку квітня обговорювали, що Росія може залучити 60 тисяч резервістів. Ця тема лунала, хоч зараз про це не нічого чути й будь-які розвідки це не підтверджують.

Росія має величезні втрати в Україні

Російські загарбники зазнають шалених втрат у війні проти України. Станом на 22 червня ЗСУ вже ліквідували 34 230 окупантів. Упродовж минулої доби наші захисники та захисниці ліквідували 130 російських військових. Ця цифра є приблизною, адже підрахувати точно втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Втрати окупантів у техніці

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3614,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 182,

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 614,

крилатих ракет – 137,

кораблів / катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,

спеціальної техніки – 60.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках.

Мусієнко прокоментував шанси загальної мобілізації у Росії: дивіться відео