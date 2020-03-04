17:26
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать, – Зеленский

      - Читати новину українською

      Президент Владимир Зеленский высказался относительно высоких зарплат членов наблюдательных советов государственных предприятий. Он пояснил: если концепцию зарплат министров удалось просмотреть, то вопрос относительно выплат и премий в наблюдательных советах – до сих пор не решен.

      Об этом глава государства сказал с трибуны парламента. Он присутствует на внеочередном заседании Рады 4 марта.

      Актуально: Заседание Рады по изменениям в Кабмине: онлайн-трансляция

      Концепция зарплат министров – она пересмотрена, это правда, выплаты снижены, но есть вопрос относительно выплат и премий многих наблюдательных советов. Мы не предлагаем популистски платить минималку, но когда более 10 миллионов украинцев живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые советах дважды – трижды прилетают в Украину,
      – пояснил Зеленский.

      Он добавил, что в Украине надзирать стало выгоднее, чем работать. Также он добавил, что при всем уважении к международным партнерам, граждане Украины в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя национальным меньшинством.

      Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

      Что известно о высоких премиях и выплатах членам наблюдательных советов?В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовала выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 работников компании, внесших вклад в достижение этого результата.

      В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные же премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

      Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Через штрафные санкции сумма выросла до 2,9 миллиарда долларов, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около 29 миллионов долларов.

      Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады: смотрите видео

       

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Владимир Зеленский Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Российская Конституция по Оруэллу
      Віталій Портников
      сегодня , 16:48 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      сегодня , 16:30 Скандал вокруг Института рака: возмутительные схемы, которые обходят Prozorro
      Олександра Устінова
      сегодня , 16:29 Министром обороны может стать Андрей Таран: что о нем известно
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 16:00 Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук