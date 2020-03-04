Наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказался относительно высоких зарплат членов наблюдательных советов государственных предприятий. Он пояснил: если концепцию зарплат министров удалось просмотреть, то вопрос относительно выплат и премий в наблюдательных советах – до сих пор не решен.

Об этом глава государства сказал с трибуны парламента. Он присутствует на внеочередном заседании Рады 4 марта.

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Концепция зарплат министров – она пересмотрена, это правда, выплаты снижены, но есть вопрос относительно выплат и премий многих наблюдательных советов. Мы не предлагаем популистски платить минималку, но когда более 10 миллионов украинцев живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые советах дважды – трижды прилетают в Украину,

– пояснил Зеленский.

Он добавил, что в Украине надзирать стало выгоднее, чем работать. Также он добавил, что при всем уважении к международным партнерам, граждане Украины в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя национальным меньшинством.

Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

Что известно о высоких премиях и выплатах членам наблюдательных советов?В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовала выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 работников компании, внесших вклад в достижение этого результата.



В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные же премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.



Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Через штрафные санкции сумма выросла до 2,9 миллиарда долларов, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около 29 миллионов долларов.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады: смотрите видео