Наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловився стосовно високих зарплат членів наглядових рад державних підприємств. Він пояснив: якщо концепцію зарплат міністрів вдалося переглянути, то питання щодо виплат і премій у наглядових радах – досі не вирішене.

Про це глава держави сказав з трибуни парламенту. Він присутній на позачерговому засіданні Ради 4 березня.

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Концепція зарплат міністрів – вона переглянута, це правда, виплати знижені, але є питання щодо виплат і премій багатьох наглядових рад. Ми не пропонуємо популістично платити мінімалку, але коли понад 10 мільйонів українців живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які радах двічі – тричі прилітають в Україну,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що в Україні наглядати стало вигідніше, ніж працювати. Також він додав, що при всій повазі до міжнародних партнерів, громадяни України у наглядових радах українських підприємств почувають себе національною меншиною.

Позачергове засідання Верховної Ради: відео

Що відомо про високі премії та виплати членам наглядових рад? У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж і виплатили їх першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, які зробили внесок у досягнення цього результату.



Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів. Решта премій мали бути виплачені після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.



Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла до 2,9 мільярда доларів, відповідно, топменеджери, згідно з контрактом, отримають близько 29 мільйонів доларів.