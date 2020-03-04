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      Наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський висловився стосовно високих зарплат членів наглядових рад державних підприємств. Він пояснив: якщо концепцію зарплат міністрів вдалося переглянути, то питання щодо виплат і премій у наглядових радах – досі не вирішене.

      Про це глава держави сказав з трибуни парламенту. Він присутній на позачерговому засіданні Ради 4 березня.

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      Концепція зарплат міністрів – вона переглянута, це правда, виплати знижені, але є питання щодо виплат і премій багатьох наглядових рад. Ми не пропонуємо популістично платити мінімалку, але коли понад 10 мільйонів українців живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які радах двічі – тричі прилітають в Україну,
      – пояснив Зеленський.

      Він додав, що в Україні наглядати стало вигідніше, ніж працювати. Також він додав, що при всій повазі до міжнародних партнерів, громадяни України у наглядових радах українських підприємств почувають себе національною меншиною.

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      Що відомо про високі премії та виплати членам наглядових рад? У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж і виплатили їх першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, які зробили внесок у досягнення цього результату.

      Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів. Решта премій мали бути виплачені після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.

      Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла до 2,9 мільярда доларів, відповідно, топменеджери, згідно з контрактом, отримають близько 29 мільйонів доларів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Відставка уряду Гончарука Володимир Зеленський Верховна Рада Нафтогаз
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