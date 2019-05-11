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      Наблюдатели фиксируют массовую бомбардировку Сирии авиацией России

      39 Читати новину українською
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Getty image

      Авиация Российской Федерации в ночь на 11 мая осуществила шесть рейдов на Аль-Гбит и его окрестности.

      О том, что российская авиация уже 12 день продолжает бомбардировать северо-западную часть Сирии, сообщает британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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      Наблюдатели сообщают, что авиацию России поддерживает режим Башара Асада тяжелыми обстрелами наземного базирования.

      Сирийская обсерватория следила за интенсивными пролетами российских боевых самолетов, начиная с ночи 10 мая в небе провинций Хама и Идлиб в связи с проведением воздушных налетов на местность.

      После полуночи до рассвета сегодняшнего дня они провели 6 рейдов на Аль-Гбит и его окрестности, 3 рейда на окраине Кафр-Нубл, по 2 рейда на окраине Аль-Фтира, Вади Мартахун, Маарет Хурма, села Аль-Бара Аль-Хвайз,
      – отметили наблюдатели.

      Вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городке Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиба и других местах, в частности на севере Латакии.

      По данным обсерватории, во время сильнейшей эскалации после заключения перемирия Путина-Эрдогана, 33 гражданских лица, в том числе 7 женщин и 11 детей, погибли в результате российских воздушных бомбардировок в Идлибе и Хаме от 30 апреля по 10 мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Жертвы Война в Сирии
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