Наблюдатели фиксируют массовую бомбардировку Сирии авиацией России

Авиация Российской Федерации в ночь на 11 мая осуществила шесть рейдов на Аль-Гбит и его окрестности.

О том, что российская авиация уже 12 день продолжает бомбардировать северо-западную часть Сирии, сообщает британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Наблюдатели сообщают, что авиацию России поддерживает режим Башара Асада тяжелыми обстрелами наземного базирования.

Сирийская обсерватория следила за интенсивными пролетами российских боевых самолетов, начиная с ночи 10 мая в небе провинций Хама и Идлиб в связи с проведением воздушных налетов на местность.

После полуночи до рассвета сегодняшнего дня они провели 6 рейдов на Аль-Гбит и его окрестности, 3 рейда на окраине Кафр-Нубл, по 2 рейда на окраине Аль-Фтира, Вади Мартахун, Маарет Хурма, села Аль-Бара Аль-Хвайз,

– отметили наблюдатели.

Вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городке Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиба и других местах, в частности на севере Латакии.

По данным обсерватории, во время сильнейшей эскалации после заключения перемирия Путина-Эрдогана, 33 гражданских лица, в том числе 7 женщин и 11 детей, погибли в результате российских воздушных бомбардировок в Идлибе и Хаме от 30 апреля по 10 мая.