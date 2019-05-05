Дети погибших в Сирии российских военных будут отдыхать в "Артеке"

В детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму отправятся на отдых дети российских и сирийских военных, погибших в Сирии.

Все военные погибли "во время выполнения боевых задач", заявил российский депутат Дмитрий Саблин, пишет ТАСС.

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В детский лагерь на оккупированном украинском полуострове приедут 10 детей из России и 10 из Сирии. Всем им от 10 до 14 лет.

Саблин также отметил, что в "Артеке" дети примут участие в детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь-2019", также с ними встретится глава РПЦ Кирилл.

Сейчас на сайте крымского детского лагеря "Артек", а также от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму и соседней России нет подтверждения этой информации.

Отметим, оккупационные власти Крыма утверждают, что крымские вузы открыты для всех желающих учиться там студентов из Сирии. Для этого оккупанты решили открыть в Севастопольском национальном техническом университете специальный филиал.

Отметим, из-за российской агрессии Украина потеряла более двухсот учреждений детского отдыха и лечения. Известный детский лагерь "Артек" после аннексии Россией Крыма переехал на материковую часть Украины. Он работает на базе санатория "Пуща-Озерная" под Киевом. Существуют также лагеря "Артек-Буковель" и "Артек-Трускавец", но они являются частными.

Как Россия аннексировала Крым?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и с крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.