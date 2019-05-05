21:57
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Дети погибших в Сирии российских военных будут отдыхать в "Артеке"

      23 Читати новину українською
      Дети погибших сирийских и российских военных отправились в "Артек"
      Дети погибших сирийских и российских военных отправились в "Артек" / Фото из открытых источников

      В детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму отправятся на отдых дети российских и сирийских военных, погибших в Сирии.

      Все военные погибли "во время выполнения боевых задач", заявил российский депутат Дмитрий Саблин, пишет ТАСС.

      Читайте также: Годовщина аннексии Крыма: в "Артеке" устроили детский референдум

      В детский лагерь на оккупированном украинском полуострове приедут 10 детей из России и 10 из Сирии. Всем им от 10 до 14 лет.

      Саблин также отметил, что в "Артеке" дети примут участие в детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь-2019", также с ними встретится глава РПЦ Кирилл.

      Сейчас на сайте крымского детского лагеря "Артек", а также от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму и соседней России нет подтверждения этой информации.

      Отметим, оккупационные власти Крыма утверждают, что крымские вузы открыты для всех желающих учиться там студентов из Сирии. Для этого оккупанты решили открыть в Севастопольском национальном техническом университете специальный филиал.

      Отметим, из-за российской агрессии Украина потеряла более двухсот учреждений детского отдыха и лечения. Известный детский лагерь "Артек" после аннексии Россией Крыма переехал на материковую часть Украины. Он работает на базе санатория "Пуща-Озерная" под Киевом. Существуют также лагеря "Артек-Буковель" и "Артек-Трускавец", но они являются частными.

      Как Россия аннексировала Крым?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и с крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
      Есть два пути, – Кравчук дал Зеленскому совет относительно Донбасса
      сегодня
      1249
      Теги: Новости России Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Крыма Война в Сирии Аннексия Крыма Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      249
      Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      195
      Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      сегодня , 19:00 Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      Катерина Одарченко 4446
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сегодня , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 1208
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сегодня , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 789
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      На Черкасщине нашли уникальную находку возрастом 6 тысяч лет: впечатляющее видео
       29 июля 2018 , 12:39
      ТОП-8 причин ДТП в Украине (Инфографика)
       18 января 2017 , 21:00
      Тренер Коноплянки прокомментировал удаление украинца в матче с Гертой
       3 сентября 2018 , 08:21
      В Украине начали принимать заказы на новый Toyota RAV4
       15 января , 16:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук