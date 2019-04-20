Оккупанты в Крыму готовятся к приему сирийских студентов

Оккупационные власти Крыма утверждают, что крымские вузы открыты для всех желающих учиться там студентов из Сирии. Для этого оккупанты решили открыть в Севастопольском национальном техническом университете специальную филиал.

На эти цели незаконная власть даже виделит дополнительное финансирование, заявил "глава" незаконной власти Сергей Аксенов во время так называемого "Ялтинского экономического форума", пишет ТАСС.

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"На сегодняшней встрече были подняты вопросы образования, мы готовы принять сирийских студентов, сирийскую молодежь, которая захочет учиться в наших вузах", – утверждает он.

Накануне депутат Бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в анексированном Крыму. По его словам, многие беженцы готовы получать образование, чтобы иметь перспективы для самореализации.

Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектнее. Это очень хороший гуманитарный посыл,

– считает Гердт.

Кто такой Вальдемар Гердт?

Он приезжает в Крым не впервые. В прошлом году он также участвовал в "Ялтинском экономическом форуме". Гердт – бывший советский гражданин, перебрался в Германию только в 1993 году. Выступает в рядах пророссийски ориентированной партии "Альтернатива для Германии" против прибытия в страну мигрантов. Как и большинство представителей этой партии, он выступает за отмену санкций и признание оккупированной территории частью России.