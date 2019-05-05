Діти загиблих у Сирії російських військових відпочиватимуть в "Артеці"

До дитячого табору "Артек" в окупованому Криму вирушать на відпочинок діти російських та сирійських військових, які загинули у Сирії. у самому таборі такої інформації наразі не підтверджують.

Усі військові загинули "під час виконання бойових завдань", заявив російський депутат Дмитро Саблін, пише ТАСС.

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До дитячого табору на окупованому українському півострові приїдуть 10 дітей із Росії та 10 із Сирії. Усім їм від 10 до 14 років. Саблін також зазначив, що в "Артеку" діти візьмуть участь в дитячій військово-історичної асамблеї "Вічний вогонь-2019", також з ними зустрінеться глава РПЦ Кирило.

Наразі на сайті кримського дитячого табору "Артек", а також від відповідних відомств в анексованому Криму та сусідньої Росії немає підтвердження цієї інформації.

Окрім того, окупаційна влада Криму стверджує, що кримські вузи відкриті для усіх охочих навчатися там студентів з Сирії. Для цього окупанти вирішили відкрити у Севастопольському національному технічному університеті спеціальну філію.

Заначимо, через російську агресію Україна втратила понад двісті закладів дитячого відпочинку та лікування. Відомий дитячий табір "Артек" після анексії Росією Криму переїхав на материкову частину України. Він працює на базі санаторію "Пуща-Озерна", що під Києвом. Існують також табори "Артек-Буковель" і "Артек-Трускавець", але вони є приватними.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.