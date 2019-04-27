Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали автомобили российских спасателей на Донбассе: куда они ехали

Два "КамАЗа" и одна "Газель" МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями утром 26 апреля въехали на временно оккупированную территорию Украины. Команда наблюдателей зафиксировала их на пункте пропуска "Донецк".

Без открытия тентов, грузовики проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в РФ. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

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26 апреля в 6:45 по Москве команда наблюдателей на пункте пропуска "Донецк" наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину,

– говорится в отчете.

При этом, на транспортных средствах, с номерами регистрации в Ростовской области, были включить синие проблесковые маячки.

Скорее всего, российские спасатели ехали в оккупированную Юрьевку, а точнее – к шахте "Схидкарбон", на которой еще утром 25 апреля произошел взрыв. Пророссийские боевики на месте решили не звать на помощь отряд горноспасательной службы, расположенный на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области, более чем в 200 километрах от места инцидента.

Да, они обрекли горняков на верную смерть. Более чем за сутки российские спасатели приступили к работе. Пятого погибшего горняка российские спасатели извлекли из шахты аж приблизительно в 17 часов 26 апреля. По их же данным, в шахте до сих пор находятся еще 12 человек.

Мало надежд, что там мог кто-то остаться в живых при такой аварии. Длина шахтного ствола полового 400 метров. Поскольку вовремя не было соответствующего реагирования и не были проведены поисково-спасательные работы в начале аварии – ситуация только усугубилась, – рассказал в комментарии 24 каналу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Что известно о взрыве на шахте "Схидкарбон"?

На шахте "Схидкарбон" в Юрьевке взорвался метан. В результате погибли уже, по меньшей мере, 6 горняков, их тела извлечены на поверхность. Еще не менее 12 остаются под завалами.

Инцидент произошел на шахте неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области в четверг, 25 апреля. Взрывы на шахте продолжались всю ночь с 25 на 26 апреля, поскольку выделялся газ метан из вырубок. Теперь все, что могут сделать российские спасатели – это проветривать ствол шахты и работать над укреплением породы для продолжения спасательной операции.

Что известно о шахте "Схидкарбон"?Шахта является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями робота "Схидкарбона" была приостановлена.