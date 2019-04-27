02:23
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали автомобили российских спасателей на Донбассе: куда они ехали

      23 Читати новину українською
      Российские спасатели из Ростова незаконно пересекли границу с Украиной
      Российские спасатели из Ростова незаконно пересекли границу с Украиной / Иллюстративное фото

      Два "КамАЗа" и одна "Газель" МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями утром 26 апреля въехали на временно оккупированную территорию Украины. Команда наблюдателей зафиксировала их на пункте пропуска "Донецк".

      Без открытия тентов, грузовики проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в РФ. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

      Читайте также: На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)

      26 апреля в 6:45 по Москве команда наблюдателей на пункте пропуска "Донецк" наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину,
      – говорится в отчете.

      При этом, на транспортных средствах, с номерами регистрации в Ростовской области, были включить синие проблесковые маячки.

      Скорее всего, российские спасатели ехали в оккупированную Юрьевку, а точнее – к шахте "Схидкарбон", на которой еще утром 25 апреля произошел взрыв. Пророссийские боевики на месте решили не звать на помощь отряд горноспасательной службы, расположенный на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области, более чем в 200 километрах от места инцидента.

      Да, они обрекли горняков на верную смерть. Более чем за сутки российские спасатели приступили к работе. Пятого погибшего горняка российские спасатели извлекли из шахты аж приблизительно в 17 часов 26 апреля. По их же данным, в шахте до сих пор находятся еще 12 человек.

      Мало надежд, что там мог кто-то остаться в живых при такой аварии. Длина шахтного ствола полового 400 метров. Поскольку вовремя не было соответствующего реагирования и не были проведены поисково-спасательные работы в начале аварии – ситуация только усугубилась, – рассказал в комментарии 24 каналу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

      Что известно о взрыве на шахте "Схидкарбон"?

      На шахте "Схидкарбон" в Юрьевке взорвался метан. В результате погибли уже, по меньшей мере, 6 горняков, их тела извлечены на поверхность. Еще не менее 12 остаются под завалами.

      Инцидент произошел на шахте неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области в четверг, 25 апреля. Взрывы на шахте продолжались всю ночь с 25 на 26 апреля, поскольку выделялся газ метан из вырубок. Теперь все, что могут сделать российские спасатели – это проветривать ствол шахты и работать над укреплением породы для продолжения спасательной операции.

      Что известно о шахте "Схидкарбон"?Шахта является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями робота "Схидкарбона" была приостановлена.

      blog_ava
      На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)
      26 апреля
      1044
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Взрыв Аварии на шахтах Жертвы ОБСЕ Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 105
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 408
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 410
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 505
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      26 апреля , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 879
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Янукович поручил правительству повысить пенсии
       7 марта 2012 , 11:19 2
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Наставника Шахтера пригласили на форум элитных тренеров УЕФА, Зидана и Гвардиолу – нет
       28 августа 2018 , 18:23
      Динамо – Аякс: молодой украинец установил уникальное достижение в истории киевского клуба
       28 августа 2018 , 21:51
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук