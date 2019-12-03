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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Наблюдатели выяснили, на которую хитрость идут боевики в зоне разведения

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      На участках разведения в Золотом и Станице наблюдатели видели боевиков с повязками СЦКК / Getty Images

      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на выходных присутствие пророссийских боевиков с наружными повязками с надписью "СЦКК" на участках разведения в Золотом и Станице Луганской.

      Боевиков видели 30 ноября и 1 декабря на блокпосту вооруженных формирований на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщают в отчете.

      Знайте больше: Боевики нашли применение минам из районов разведения на Донбассе, – разведка

      Наблюдатели также зафиксировали выстрелы в районе Первомайского и Золотого-5 (Михайловке). По оценке, все эти случаи огневой активности произошли за участком разведения в районе Золотого, однако в пределах 5 километров от него.

      1 декабря на участке разведения в районе Станицы Луганской (подконтрольный правительству, 16 километров северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее пяти членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной стороной новопостроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения,
      – говорится в сообщении.

      В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину. Информации об их возвращении не было. С тех пор на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения проходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ОБСЕ Разведение войск
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