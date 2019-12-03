Наблюдатели выяснили, на которую хитрость идут боевики в зоне разведения

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на выходных присутствие пророссийских боевиков с наружными повязками с надписью "СЦКК" на участках разведения в Золотом и Станице Луганской.

Боевиков видели 30 ноября и 1 декабря на блокпосту вооруженных формирований на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщают в отчете.

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Наблюдатели также зафиксировали выстрелы в районе Первомайского и Золотого-5 (Михайловке). По оценке, все эти случаи огневой активности произошли за участком разведения в районе Золотого, однако в пределах 5 километров от него.

1 декабря на участке разведения в районе Станицы Луганской (подконтрольный правительству, 16 километров северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее пяти членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной стороной новопостроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения,

– говорится в сообщении.

В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину. Информации об их возвращении не было. С тех пор на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения проходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала