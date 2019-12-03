Спостерігачі з’ясували, на яку хитрість йдуть бойовики в зоні розведення

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на вихідних присутність проросійських бойовиків з нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення в Золотому та Станиці Луганській.

Бойовиків бачили 30 листопада та 1 грудня на блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, повідомляють у звіті.

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Спостерігачі також зафіксували постріли у районі Первомайського та Золотого-5 (Михайлівці). За оцінкою, усі ці випадки вогневої активності сталися поза ділянкою розведення в районі Золотого, проте в межах 5 кілометрів від неї.

1 грудня на ділянці розведення в районі Станиці Луганської (підконтрольний урядові, 16 кілометрів на північний схід від Луганська) команда СММ бачила щонайменше п'ять членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між південним краєм новозбудованої секції мосту та блокпостом збройних формувань у межах ділянки розведення,

– мовиться у повідомленні.

У грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну. Інформації про їх повернення не було. Відтоді на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.

Де відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу