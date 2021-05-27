Бьош вступит в должность, когда его согласует Национальный банк Украины.

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Наблюдательный совет "Приватбанка" с радостью сообщает о назначении господина Герхарда Бьош в качестве нового председателя правления,

– говорится в заметке учреждения.

Кто такой Герхард Бьош

Бьош австриец, он закончил Венский университет, стал магистром социально-экономических наук.

Это банкир с 35-летним опытом. В течение 15 лет он работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины.

Так, Бьош заседал в правлении "Райффайзен Банка Аваль" еще с 2006 года, а с 2010 года был первым заместителем председателя правления этого банка.

Кстати, СМИ еще в марте писали, что, вероятно, он и возглавит "Приватбанк".

Герхард Бьош / Фото agroexpert

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