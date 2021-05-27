Бьош вступит в должность, когда его согласует Национальный банк Украины.
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Наблюдательный совет "Приватбанка" с радостью сообщает о назначении господина Герхарда Бьош в качестве нового председателя правления,
– говорится в заметке учреждения.
Кто такой Герхард Бьош
- Бьош австриец, он закончил Венский университет, стал магистром социально-экономических наук.
- Это банкир с 35-летним опытом. В течение 15 лет он работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины.
- Так, Бьош заседал в правлении "Райффайзен Банка Аваль" еще с 2006 года, а с 2010 года был первым заместителем председателя правления этого банка.
Кстати, СМИ еще в марте писали, что, вероятно, он и возглавит "Приватбанк".
Герхард Бьош / Фото agroexpert
Уголовное дело в отношении бывшего руководства "Приватбанка": коротко
- В декабря 2016 года должностным лицам "Приватбанка" объявили о подозрении в растрате почти 137 миллионов гривен. Это произошло тогда, когда они узнали, что банк планирует национализировать государство.
- Среди фигурантов был экс-зам председателя банка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, планировал покинуть Украину частным самолетом в направлении Вены, вылетев из Днепра.
- Чиновника задержали, однако через несколько дней он вышел под залог в 52 миллионов гривен.
- Также среди подозреваемых экс-глава "Приватбанка" Александр Дубилет.