Бьош вступить на посаду, коли його погодить Національний банк України.

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Наглядова рада "Приватбанку" з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови правління,

– мовиться у дописі установи.

Хто такий Герхард Бьош

Бьош є австрійцем, він закінчив Віденський університет, став магістром соціально-економічних наук.

Це банкір з 35-річним досвідом. Протягом 15 років він працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.

Так, Бьош засідав у правління "Райффайзен Банку Аваль" ще з 2006 року, а з 2010 року був першим заступником голови правління цього банку.

До речі, ЗМІ ще у березні писали, що, ймовірно, він очолить "Приватбанк".



Герхард Бьош / Фото agroexpert

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