Бьош вступить на посаду, коли його погодить Національний банк України.
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Наглядова рада "Приватбанку" з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови правління,
– мовиться у дописі установи.
Хто такий Герхард Бьош
- Бьош є австрійцем, він закінчив Віденський університет, став магістром соціально-економічних наук.
- Це банкір з 35-річним досвідом. Протягом 15 років він працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.
- Так, Бьош засідав у правління "Райффайзен Банку Аваль" ще з 2006 року, а з 2010 року був першим заступником голови правління цього банку.
До речі, ЗМІ ще у березні писали, що, ймовірно, він очолить "Приватбанк".
Герхард Бьош / Фото agroexpert
Кримінальна справа щодо колишнього керівництва "Приватбанку": коротко
- У грудні 2016 року посадовцям "Приватбанку" оголосили про підозру в розтраті майже 137 мільйонів гривень. Це сталось тоді, коли вони дізнались, що банк планує націоналізувати держава.
- Серед фігурантів був ексзаступник голови банку Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.
- Посадовця затримали, однак через кілька днів він вийшов під заставу у 52 мільйони гривень.
- Також серед підозрюваних є ексглава "Приватбанку" Олександр Дубілет.