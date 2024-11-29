В российских магазинах появился одноименный продуктовый набор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Производители набора "Арешник" обещают взрыв эмоций

В набор "Орешник" по суперакции входит напиток Cola и конфеты "Ментос".

Один из таких заметили в российском Саратове. Впоследствии соответствующее фото распространили в соцсетях.

Производители обещают, что "бабахнет как надо, взрыв эмоций обєспечен".

Фотографией, сделанной в одном из магазинов, делятся в соцсетях. В комментариях "высоко оценили" российское изобретение.

Говорят, что "вата совсем без мозгов" и что "Саратов следующий на мушке у ATACMS". А еще интересуются, или набор "Курс доллара" уже начали продавать.

"Так вот о каком арешнике говорили россияне, и что аналогов нет", – говорится также в одном из комментариев.

Набор "Орешник" в магазинах России / Фото из соцсетей