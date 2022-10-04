По данным расследователей, допрос прошел 4 октября. В помещение антикоррупционного бюро Коломойский приехал кортежом с сопровождением.

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Коломойского допросило НАБУ

Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, в этот день (4 октября – 24 канал) должен был состояться его допрос,

– сообщило издание.

Также журналисты опубликовали фото, подтверждающие факт того, что Игорь Коломойский был 4 октября в НАБУ.

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Что этому предшествовало

18 сентября издание "Зеркало недели" сообщило, что детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского.

Он состоялся по месту жительства в Буковеле. По данным свидетелей, детективы антикоррупционного бюро пришли к нему в 5 утра.

Источники издания НАБУ факт обыска подтвердили и объяснили, что едва ли не впервые на их памяти был обыск, о котором никого не предупреждали.

Следует отметить, что Коломойский по делу "Укрнафты" не обвинен. Само дело касается завладения имуществом и средствами компании в 2015 году на сумму почти на 13 миллиардов долларов.

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