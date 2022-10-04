За даними розслідувачів, допит відбувся 4 жовтня. До приміщення антикорупційного бюро Коломойський приїхав кортежем із супроводом.

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Коломойського допитало НАБУ

Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день (4 жовтня – 24 канал) мав відбутися його допит,

– повідомило видання.

Також журналісти опублікували фото, які підтверджують факт того, що Ігор Коломойський був 4 жовтня в НАБУ.

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Що цьому передувало

18 вересня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що детективи НАБУ провели обшук в Ігоря Коломойського.

Він відбувся за місцем його проживання в Буковелі. За даними свідків, детективи антикорупційного бюро прийшли до нього в 5 ранку.

Джерела видання НАБУ факт обшуку підтвердили та пояснили, що чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

Варто зазначити, що Коломойський у справі "Укрнафти" не обвинувачений. Сама справа стосується заволодіння майном і коштами компанії в 2015 році на суму на майже 13 мільярдів доларів.

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