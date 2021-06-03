По словам редактора издания Юрия Бутусова, детективы передали вопрос по делу на изучение в НАБУ.

Читайте также КШЭ аннулирует контракт с Укроборонпромом, – Милованов ответил на обвинения в коррупции

Конфликт КШЭ и Укроборонпрома устранили

Там должны выяснить, был ли конфликт интересов в ситуации, когда госкомпания заключила контракт с частной, которую представляет человек, назначенный на должность контролера госкомпании,

– заявил Бутусов.

Он рассказал, что после открытия дела Милованов пообщался с сотрудниками НАБУ и услышал оценку его действий. После чего 2 июня вышел на пресс-конференцию и заявил о расторжении контракта КШЭ с Укроборонпромом. А также добавил, что исследования КШЭ проведет бесплатно.

"Таким образом, 1,68 миллиона гривен государственный концерн, который застрял в долгах и проблемах, сможет сэкономить", – подытожил журналист. И добавил, что конфликт интересов удалось устранить.

Дебаты Бутусова и Милованова

Бутусов сообщил, что 4 июня пройдут его дебаты с Миловановым. "Называть это "дуэлью" не стану: во-первых, справедливость моей статьи признана КШЭ и Укроборонпромом, которые разорвали контракт, а во-вторых, "дуэль" для "дуэлянта" уже закончилась "самострелом" , – отметил он.

Журналист уточнил, что на дебатах он с Миловановым обсудит ситуацию, чтобы "урок был публичным и понятным для всех должностных лиц".

Суть конфликта интересов: коротко