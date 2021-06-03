За словами редактора видання Юрія Бутусова, детективи передали питання щодо справи на вивчення в НАБУ.

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Конфлікт КШЕ і Укроборонпрому усунули

Там мають з'ясувати, чи був конфлікт інтересів в ситуації, коли держкомпанія уклала контракт з приватною, яку представляє людина, призначена на посаду контролера держкомпанії,

– заявив Бутусов.

Він розповів, що після відкриття справи Милованов поспілкувався зі співробітниками НАБУ та почув оцінку його дій. Після чого 2 червня вийшов на пресконференцію і заявив про розірвання контракту КШЕ з Укроборонпромом. А також додав, що дослідження КШЕ проведе безкоштовно.

"Таким чином, 1,68 мільйона гривень державний концерн, який застряг у боргах і проблемах, зможе заощадити", – підсумував журналіст. Та додав, що конфлікт інтересів вдалося усунути.

Дебати Бутусова та Милованова

Бутусов повідомив, що 4 червня пройдуть його дебати з Миловановим. "Називати це "дуеллю" не стану: по-перше, справедливість моєї статті визнана КШЕ і Укроборонпромом, які розірвали контракт, а по-друге, "дуель" для "дуелянта" вже закінчилася "самострілом", – зазначив він.

Журналіст уточнив, що на дебатах він з Миловановим обговорить ситуацію, щоб "урок був публічним і зрозумілим для всіх посадовців".

Суть конфлікту інтересів: коротко