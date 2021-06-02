Свою позиції президент школи та голова наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

У чому звинувачують Милованова

Річ у тім, що дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до концерну Укроборонпром", 20 травня уклало угоду з Київською школою економіки та менеджменту. Остання мала провести ринкові дослідження вартістю 1,68 мільйона гривень.

Це замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як її президент Тимофій Милованов увійшов до складу наглядової ради Укроборонпрому. Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що "школа Милованова отримала хабар від Укроборонпрому".

Він звернув увагу, що торги провели 20 травня – "конкурентів на торгах не було, а закупівлю провели в одного учасника", а вже 21 травня Милованова указом президента ввели в наглядову раду концерну.

Як на це відповів Милованов

В ефірі одного з українських телеканалів Милованов відповів на звинувачення в корупції через контракт з підприємством.

Переговори щодо цього контрасту почалися в червні 2020 року, тобто приблизно рік тому. Меморандум був підписаний взимку. Рішення ради директорів ухвалили у лютому,

– розповів Милованов.

Він також наголосив, що не працює в "Спецтехноекспорті", а є членом наглядової ради Укроборонпрому. У цьому контексті Милованов назвав звинувачення у корупції безпідставними.

"Тобто мене звинувачують у хабарі, але підприємство, яке підписало контракт... я там не працюю. Воно пов'язане з КШЕ через раду директорів, яка контролює і мене, і це підприємство, але я в ньому навіть не керівник, не працівник", – додав він.

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Наостанок він наголосив, що Київська школа економіки анулює контракт з Укроборонпромом і зробить аналітику безкоштовно.