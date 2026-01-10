К водителю Андрея Ермака НАБУ пришло с обысками, – СМИ
- НАБУ провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, изъяв телефоны и другие электронные носители.
- Подозрение бывшему главе ОП до сих пор не вручили.
Еще в конце прошлого года НАБУ наведалось с обысками к тогдашнему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Теперь правоохранители пришли к водителю бывшего чиновника.
Об обысках у водителя Андрея Ермака написало "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, передает 24 Канал.
Смотрите также Это – недопустимо: Буданов анонсировал решение по противодействию коррупции в ТЦК и проблемы СЗЧ
Что известно об обысках у водителя Ермака?
Издание отметило, что во время следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.
Заметим, что подозрение бывшему главе ОП до сих пор не вручили. В НАБУ объясняют, что хотя обычно подозрения объявляют в день обысков, это не является обязательным.
Ситуация с Ермаком является беспрецедентной из-за его влияния и возможных последствий. В правоохранительных органах отмечают, что расследование продолжается активно, а НАБУ осознает общественный запрос на быстрый результат. В то же время там не хотят спешки ради громкого эффекта – задержка с подозрением связана с необходимостью собрать доказательства, с которыми можно идти в суд.
24 Канал обратился за комментарием в НАБУ, а также в Офис президента. Ждем опровержения или подтверждения информации опубликованной СМИ.
- Напомним, что 28 ноября у Андрея Ермака провели обыски. По данным СМИ, они касались расследования коррупционной схемы в сфере энергетики.
- Выяснилось, что группа влиятельных людей – среди них совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич и ряд государственных чиновников – организовала систему откатов при заключении контрактов с "Энергоатомом". Доказательствами этой незаконной деятельности стали, в частности, перехваченные разговоры участников схемы. Их называют "пленками Миндича".
- На записях фигурирует человек с позывным "Али-Баба". В САП утверждают, что именно он давал указания по давлению на антикоррупционные органы.
- Народный депутат Ярослав Железняк убежден, что под "Али-Бабой" скрывается Андрей Ермак. По словам депутата, Ермак не мог не знать о масштабных коррупционных сделках, к которым были привлечены чиновники.
- В день обысков Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса Президента.
- 2 января президент назначил новым главой своего Офиса Кирилла Буданова.