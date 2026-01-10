Укр Рус
10 січня, 23:25
До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ

Основні тези
  • НАБУ провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, вилучивши телефони та інші електронні носії.
  • Підозру колишньому главі ОП досі не вручили.

Ще наприкінці минулого року НАБУ навідалося з обшуками до тодішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер правоохоронці завітали до водія колишнього посадовця.

Про обшуки у водія Андрія Єрмака написало "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки у водія Єрмака?

Видання зазначило, що під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.

Зауважимо, що підозру колишньому главі ОП досі не вручили. У НАБУ пояснюють, що хоча зазвичай підозри оголошують у день обшуків, це не є обов'язковим.

Ситуація з Єрмаком є безпрецедентною через його вплив і можливі наслідки. У правоохоронних органах наголошують, що розслідування триває активно, а НАБУ усвідомлює суспільний запит на швидкий результат. Водночас там не хочуть поспіху заради гучного ефекту – затримка з підозрою пов'язана з необхідністю зібрати докази, з якими можна йти до суду.

24 Канал звернувся за коментарем до НАБУ, а також до Офісу президента. Чекаємо на спростування або підтвердження інформації опублікованої ЗМІ.

  • Нагадаємо, що 28 листопада в Андрія Єрмака провели обшуки. За даними ЗМІ, вони стосувалися розслідування корупційної схеми у сфері енергетики.
  • З'ясувалося, що група впливових людей – серед них співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч і низка державних посадовців – організувала систему відкатів під час укладання контрактів з "Енергоатомом". Доказами цієї незаконної діяльності стали, зокрема, перехоплені розмови учасників схеми. Їх називають "плівками Міндіча".
  • На записах фігурує людина з позивним "Алі-Баба". У САП стверджують, що саме вона давала вказівки щодо тиску на антикорупційні органи.
  • Народний депутат Ярослав Железняк переконаний, що під "Алі-Бабою" ховається Андрій Єрмак. За словами депутата, Єрмак не міг не знати про масштабні корупційні оборудки, до яких були залучені урядовці.
  • У день обшуків Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади глави Офісу Президента.
  • 2 січня президент призначив новим головою свого Офісу Кирила Буданова.