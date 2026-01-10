До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ

Ще наприкінці минулого року НАБУ навідалося з обшуками до тодішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер правоохоронці завітали до водія колишнього посадовця.

Про обшуки у водія Андрія Єрмака написало "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки у водія Єрмака?

Видання зазначило, що під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.

Зауважимо, що підозру колишньому главі ОП досі не вручили. У НАБУ пояснюють, що хоча зазвичай підозри оголошують у день обшуків, це не є обов'язковим.

Ситуація з Єрмаком є безпрецедентною через його вплив і можливі наслідки. У правоохоронних органах наголошують, що розслідування триває активно, а НАБУ усвідомлює суспільний запит на швидкий результат. Водночас там не хочуть поспіху заради гучного ефекту – затримка з підозрою пов'язана з необхідністю зібрати докази, з якими можна йти до суду.

24 Канал звернувся за коментарем до НАБУ, а також до Офісу президента. Чекаємо на спростування або підтвердження інформації опублікованої ЗМІ.