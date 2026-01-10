До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ
- НАБУ провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, вилучивши телефони та інші електронні носії.
- Підозру колишньому главі ОП досі не вручили.
Ще наприкінці минулого року НАБУ навідалося з обшуками до тодішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер правоохоронці завітали до водія колишнього посадовця.
Про обшуки у водія Андрія Єрмака написало "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, передає 24 Канал.
Що відомо про обшуки у водія Єрмака?
Видання зазначило, що під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.
Зауважимо, що підозру колишньому главі ОП досі не вручили. У НАБУ пояснюють, що хоча зазвичай підозри оголошують у день обшуків, це не є обов'язковим.
Ситуація з Єрмаком є безпрецедентною через його вплив і можливі наслідки. У правоохоронних органах наголошують, що розслідування триває активно, а НАБУ усвідомлює суспільний запит на швидкий результат. Водночас там не хочуть поспіху заради гучного ефекту – затримка з підозрою пов'язана з необхідністю зібрати докази, з якими можна йти до суду.
24 Канал звернувся за коментарем до НАБУ, а також до Офісу президента. Чекаємо на спростування або підтвердження інформації опублікованої ЗМІ.
- Нагадаємо, що 28 листопада в Андрія Єрмака провели обшуки. За даними ЗМІ, вони стосувалися розслідування корупційної схеми у сфері енергетики.
- З'ясувалося, що група впливових людей – серед них співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч і низка державних посадовців – організувала систему відкатів під час укладання контрактів з "Енергоатомом". Доказами цієї незаконної діяльності стали, зокрема, перехоплені розмови учасників схеми. Їх називають "плівками Міндіча".
- На записах фігурує людина з позивним "Алі-Баба". У САП стверджують, що саме вона давала вказівки щодо тиску на антикорупційні органи.
- Народний депутат Ярослав Железняк переконаний, що під "Алі-Бабою" ховається Андрій Єрмак. За словами депутата, Єрмак не міг не знати про масштабні корупційні оборудки, до яких були залучені урядовці.
- У день обшуків Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади глави Офісу Президента.
- 2 січня президент призначив новим головою свого Офісу Кирила Буданова.