В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль отметил назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он также рассказал о еще одном важном решении, информирует 24 канал.

К теме Шмыгаль поручил безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ

Теперь нужно избрать руководителя НАБУ

По словам Шмыгаля, решение касается начала функционирования профессиональной антикоррупционной инфраструктуры.

Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание состоялось во вторник, 26 июля,

– сказал премьер.

Шмыгаль от имени правительства призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ.

Об изменениях говорит Евросоюз

Согласно рекомендациям Европейской комиссии, Украине после получения статуса кандидата на вступление в ЕС нужно было провести отбор и назначить руководителя САП и нового директора НАБУ. Поскольку руководитель САП был назначен, то теперь остается еще одна должность.

Глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук замечал, что с конкурсом на назначение главы НАБУ может возникнуть проблема. Ведь один из тех, кого утвердили в конкурсную комиссию НАБУ, сейчас находится в конкурсной комиссии САП.

Главу САП уже утвердили: смотрите видео