Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він також розповів про ще одне важливе рішення, інформує 24 канал.

До теми Шмигаль доручив невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Тепер треба обрати керівника НАБУ

За словами Шмигаля, рішення стосується початку функціонування професійної антикорупційної інфраструктури.

Тепер вносимо зміни до положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Ці зміни нададуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі. Установче засідання відбулось у вівторок, 26 липня,

– сказав прем'єр.

Шмигаль від імені уряду закликав комісію невідкладно зібратись та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

Про зміни каже Євросоюз

Відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС треба було звершити відбір та призначити керівника САП та нового директора НАБУ. Оскільки керівника САП призначили, то тепер залишається ще одна посада.

Голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук зауважував, що з конкурсом на призначення очільника НАБУ може виникнути проблема. Адже один із тих, кого затвердили у конкурсну комісію НАБУ, зараз перебуває у конкурсній комісії САП.

Голову САП вже затвердили: дивіться відео