Під час засідання Кабміну Денис Шмигаль також звернув на це увагу. Він повідомив, що на доручення президента Володимира Зеленського активізували обрання керівництва антикорупційних органів в Україні, інформує 24 канал.

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Перше засідання комісії з відбору очільника НАБУ

Шмигаль розповів для урядовців, що 19 липня конкурсна комісія з питань обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу.

Зі свого боку він доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.

За словами Шмигаля, він розраховує на те, що робота комісії буде швидкою та результативною.

Що відомо про перстановки у владі

Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення з посад голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової. 19 липня парламент проголосував за звільнення Баканова, утримались 5 нардепів. "За" були 265 народних обранців.

Водночас народна депутатка Євгенія Кравчук запевнила, що результати роботи в Офісі генпрокурора є. Тому Ірина Венедіктова не закінчує кар’єру, її чекає нове призначення. Депутат Давид Арахамія під час телемарафону сказав, що Венедіктовій дадуть посаду на дипломатичному фронті.

Також Арахамія розповідав, що змін не уникнуть й інші правоохоронні органи. Можливо, мовиться не про самих керівників, проте про співробітників точно. Таку ініціативу Арахамія назвав беззаперечно правильною. За його словами, так звані "чистки" продовжаться.

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