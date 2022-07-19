Про нове призначення Венедіктової 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона запевнила, що результати роботи в Офісі генпрокурора є.

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Депутатка вважає, що навіть справа Медведчука, те, що він зараз перебуває на лаві підсудних, це також заслуга Офісу генпрокурора.

Кравчук також додала, що в правоохоронних органах була проведена переатестація прокурорів, а це важлива реформа для євроінтеграції. "Не буду додумувати, чому президент вирішив відсторонити Венедіктову, певні речі ми дізнаємося трохи згодом", – сказала вона.

На Венедіктову чекає інше призначення

Проте, за словами Кравчук, на Венедіктову чекає нове призначення.

Я думаю, що найближчим часом ми почуємо про її призначення на іншу посаду. Вона залишається в команді,

– заявила депутатка.

Зазначимо, що депутат Давид Арахамія під час телемарафону сказав, що Венедіктовій дадуть посаду на дипломатичному фронті.

"Вона добровільно пішла з посади, і ми чекаємо за декілька днів її нове призначення на дипломатичному фронті", – сказав він.

Євгенія Кравчук вважає, що Венедіктова могла б посилити Україну в міжнародному плані, зокрема щодо правової допомоги у судах чи для трибуналу.

Що відомо про відсторонення Венедіктової

Ірина Венедіктова стала генпрокуроркою у середині березня 2019 року.

Проте ввечері 17 липня з'явилася інформація, що Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова з посад.

Президент пояснив відсторонення провідних правоохоронців великою кількістю зрадників і колаборантів у їхніх органах.

Виконувачем обов'язки генпрокурора вирішили призначити Олексія Симоненка. Щодо персони останнього є чимало питань.

Венедіктова 18 липня вперше публічно відреагувала на рішення президента про її відсторонення. Вона зауважила, що прокоментує ситуацію з її усуненням більш вичерпно, коли "настане час".

19 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Цього ж дня депутати проголосували за відповідне рішення, тож її офіційно звільнили з ОГУ.

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