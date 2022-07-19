Про нове призначення Венедіктової 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона запевнила, що результати роботи в Офісі генпрокурора є.

До теми Відсторонення Баканова та Венедіктової: у чому головна причина та як це вплине на війну

Депутатка вважає, що навіть справа Медведчука, те, що він зараз перебуває на лаві підсудних, це також заслуга Офісу генпрокурора.

Кравчук також додала, що в правоохоронних органах була проведена переатестація прокурорів, а це важлива реформа для євроінтеграції. "Не буду додумувати, чому президент вирішив відсторонити Венедіктову, певні речі ми дізнаємося трохи згодом", – сказала вона.

На Венедіктову чекає інше призначення

Проте, за словами Кравчук, на Венедіктову чекає нове призначення.

Я думаю, що найближчим часом ми почуємо про її призначення на іншу посаду. Вона залишається в команді,
– заявила депутатка.

Зазначимо, що депутат Давид Арахамія під час телемарафону сказав, що Венедіктовій дадуть посаду на дипломатичному фронті.

"Вона добровільно пішла з посади, і ми чекаємо за декілька днів її нове призначення на дипломатичному фронті", – сказав він.

Євгенія Кравчук вважає, що Венедіктова могла б посилити Україну в міжнародному плані, зокрема щодо правової допомоги у судах чи для трибуналу.

Що відомо про відсторонення Венедіктової

Відео до теми – сценарій усунення Венедіктової і Баканова був до 24 лютого