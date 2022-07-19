О новом назначении Венедиктовой 24 каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она заверила, что результаты работы в Офисе генпрокурора есть.

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Депутат считает, что даже дело Медведчука, то, что он сейчас находится на скамье подсудимых, это также заслуга Офиса генпрокурора.

Кравчук также добавила, что в правоохранительных органах была проведена переаттестация прокуроров, что является важной реформой для евроинтеграции. "Не буду додумывать, почему президент решил отстранить Венедиктову, определенные вещи мы узнаем чуть позже", – сказала она.

Венедиктову ждет другое назначение

Однако, по словам Кравчук, Венедиктову ждет новое назначение.

Я думаю, что в ближайшее время мы услышим о ее назначении на другую должность. Она остается в команде,

– заявила депутат.

Отметим, что депутат Давид Арахамия во время телемарафона сказал, что Венедиктовой дадут должность на дипломатическом фронте.

"Она добровольно ушла с должности, и мы ждем через несколько дней ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сказал он.

Евгения Кравчук считает, что Венедиктова могла бы усилить Украину в международном плане, в частности, по правовой помощи в судах или для трибунала.

Что известно об отстранении Венедиктовой

Ирина Венедиктова стала генпрокурором в середине марта 2019 года.

Однако вечером 17 июля появилась информация, что Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова с должностей.

Президент объяснил отстранение ведущих правоохранителей множеством предателей и коллаборантов в их органах.

Исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко . Относительно персоны последнего немало вопросов.

Венедиктова 18 июля впервые публично отреагировала на решение президента об отстранении. Она отметила, что прокомментирует ситуацию с ее устранением более исчерпывающе, когда "придет время".

19 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о согласии на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. В этот же день депутаты проголосовали за соответствующее решение, поэтому ее официально уволили из ОГУ.

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