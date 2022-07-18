Имеем как бы усиление борьбы с пособниками агрессора и коррупционерами. Обратите внимание, шаги делаются в точности по направлениям, обозначенным ненавистной для нашей власти и ее адептов американской конгрессвумен (Виктории Спартц – 24 канал).

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Отстранение Баканова и Венедиктовой

Беда в том, что шаги эти носят имитационный характер с намерением вывести из-под удара Андрея Ермака, которого, похоже, пора вносить в Конституцию Украины, так как он стал самостоятельной и незаменимой ветвью власти. Потому что приход в СБУ и Генпрокуратуру действительно сильных и самостоятельных фигур не просматривается.

Считается, что Баканов предал Зеленского, когда под видом вывоза семьи покинул Киев в начале вторжения вместо того, чтобы защищать своего друга и президента. А Венедиктова – просто смехотворная фигура, чья неадекватность во время войны стала вопиющей.

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В чем причина

Но главная причина отстранений – боязнь ОП утратить поддержку союзников, причем не в поставке вооружений, а в сфере финансовой помощи.

Намечающиеся кадровые замены, даже если к ним добавятся ротации в Кабмине, на ход войны, увы, не повлияют. Для влияния надо сосредотачивать всю власть (и ответственность, чего явно не хочется!) в Ставке Верховного Главнокомандования.

Но тогда самыми влиятельными в стране становятся не чиновники из окружения президента, а военачальники, непосредственно руководящие отпором агрессору.

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