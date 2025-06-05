В частности чиновник аж 20 незадекларированных объектов недвижимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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НАБУ сообщили о подозрении руководителю АМКУ

Следствие установило, что глава АМКУ не задекларировал 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса, которые формально были оформлены на родственников жены. В частности, речь идет о:

6 квартирах в Киеве и Ужгороде,

частном доме возле столицы площадью более 220 квадратных метров,

2 земельных участка под Киевом,

2 гаражных боксах,

6 паркомест,

3 нежилых помещения (общая площадь более 190 квадратных метров),

автомобиль BMW X3.

Жену чиновника подозревают в пособничестве в незаконном обогащении. Ранее ее мужу уже инкриминировали недостоверное декларирование и незаконное обогащение в предыдущие годы – 2020–2023 года.

Толчком к расследованию НАБУ и САП стал журналистский материал "Радио Свобода".