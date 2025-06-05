Зокрема посадовець аж 20 незадекларованих об'єктів нерухомості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

Дивіться також З Німеччини екстрадовано ексначальницю Держгеокадастру Київщини: у чому її підозрюють

НАБУ повідомили про підозру керівнику АМКУ

Слідство встановило, що очільник АМКУ не задекларував 20 об’єктів нерухомості та автомобіль преміум-класу, які формально були оформлені на родичів дружини. Зокрема, мова йде про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді,
  • приватний будинок біля столиці площею понад 220 квадратних метрів,
  • 2 земельні ділянки під Києвом,
  • 2 гаражні бокси,
  • 6 паркомісць,
  • 3 нежитлові приміщення (загальна площа понад 190 квадратних метрів),
  • автомобіль BMW X3.

Дружину посадовця підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні. Раніше її чоловікові вже інкримінували недостовірне декларування та незаконне збагачення у попередні роки – 2020–2023 роки.

Поштовхом до розслідування НАБУ та САП став журналістський матеріал "Радіо Свобода".