Зокрема посадовець аж 20 незадекларованих об'єктів нерухомості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.
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НАБУ повідомили про підозру керівнику АМКУ
Слідство встановило, що очільник АМКУ не задекларував 20 об’єктів нерухомості та автомобіль преміум-класу, які формально були оформлені на родичів дружини. Зокрема, мова йде про:
- 6 квартир у Києві та Ужгороді,
- приватний будинок біля столиці площею понад 220 квадратних метрів,
- 2 земельні ділянки під Києвом,
- 2 гаражні бокси,
- 6 паркомісць,
- 3 нежитлові приміщення (загальна площа понад 190 квадратних метрів),
- автомобіль BMW X3.
Дружину посадовця підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні. Раніше її чоловікові вже інкримінували недостовірне декларування та незаконне збагачення у попередні роки – 2020–2023 роки.
Поштовхом до розслідування НАБУ та САП став журналістський матеріал "Радіо Свобода".