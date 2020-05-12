НАБУ закрыло одно из дел против Юрия Грымчака

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него.

НАБУ закрыло дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом Юрий Грымчак написал на своей странице в фейсбуке.

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Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления,

– написал Грымчак.

Грымчак пообещал предоставить подробности решения только адвокаты получат весь пакет документов.

Тем временем "Украинская правда" пишет, что закрытое дело касается недекларирования имущества. Правоохранители подтвердили, что в отношении Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования. "В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве сейчас находятся на стадии досудебного расследования по завершению которого, их передадут в суд", – пишет издание.

Что известно о деле Грымчака