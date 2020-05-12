Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

НАБУ закрыло одно из дел против Юрия Грымчака

- Читати новину українською
Юрий Грымчак
Юрий Грымчак / investigator.org.ua

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него.

НАБУ закрыло дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом Юрий Грымчак написал на своей странице в фейсбуке.

Перед этим Суд смягчил меру пресечения Грымчаку: карантин теперь ограничивает его больше

Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления,
– написал Грымчак.

Грымчак пообещал предоставить подробности решения только адвокаты получат весь пакет документов.

Тем временем "Украинская правда" пишет, что закрытое дело касается недекларирования имущества. Правоохранители подтвердили, что в отношении Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования. "В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве сейчас находятся на стадии досудебного расследования по завершению которого, их передадут в суд", – пишет издание.

Что известно о деле Грымчака

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в вымогательстве взятки.
  • Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
  • Деньги предназначались якобы за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
  • Юрий Грымчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектной документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
  • Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
  • В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Коррупция НАБУ Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
10 мая , 20:30 Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
Альона Захарова
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека
Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
10 мая , 19:00 Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
Віталій Портников