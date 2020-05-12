НАБУ закрыло одно из дел против Юрия Грымчака
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него.
НАБУ закрыло дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом Юрий Грымчак написал на своей странице в фейсбуке.
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Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления,
– написал Грымчак.
Грымчак пообещал предоставить подробности решения только адвокаты получат весь пакет документов.
Тем временем "Украинская правда" пишет, что закрытое дело касается недекларирования имущества. Правоохранители подтвердили, что в отношении Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования. "В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве сейчас находятся на стадии досудебного расследования по завершению которого, их передадут в суд", – пишет издание.
Что известно о деле Грымчака
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в вымогательстве взятки.
- Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
- Деньги предназначались якобы за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
- Юрий Грымчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектной документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
- Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
- В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.