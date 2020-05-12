НАБУ закрило справу проти Юрія Гримчака

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що НАБУ закрило справу проти нього. Слідство стосувалося нібито вимагання хабаря за вплив на рішення суду.

НАБУ закрило справу через відсутність складу злочину. Про це Юрій Гримчак написав на своїй сторінці у фейсбуці. Перед цим Суд пом'якшив запобіжний захід Гримчаку: карантин тепер обмежує його більше Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за статтею 366 Кримінального кодексу України, закрита за відсутністю складу злочину,

– написав Гримчак. Гримчак пообіцяв надати подробиці рішення щойно адвокати отримають весть пакет документів. Що відомо про справу Гримчака 14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні хабаря.

Їх затримали на "гарячому" – при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

Гроші призначалися нібито за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Юрій Гримчак запропонував свої послуги для забезпечення погодження проєктної документації представнику приватного підприємства. За ці "послуги" Юрій Гримчак попросив 1 мільйон доларів.

Він повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У НАБУ зазначили, що затримали Гримчака та його колегу за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.