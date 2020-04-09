Суд пом'якшив запобіжний захід Гримчаку: карантин тепер обмежує його більше
Вищий антикорупційний суд підтримав пом'якшення ексзаступнику міністра окупованих територій. Відтепер він перебуватиме під нічним домашнім арештом, але карантин, мабуть, обмежуватиме його більше, ніж запобіжний захід.
Рішення про пом'якшення запобіжного заходу було схвалене за позовом адвоката 9 квітня, повідомляє Вищий антикорупційний суд.
Цікаво Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія
Раніше Юрій Гримчак перебував під цілодобовим домашнім арештом. Тепер ж такий діятиме лише вночі – з 22 години вечора до 6 ранку. Такі обмеження для нього триватимуть до 12 червня 2020 року.
Втім навіть якби ексзаступник міністра хотів кудись вийти у дозволений час, це йому не дозволяє інший "всеукраїнський запобіжний захід" – карантин.
У межах останнього не можна покидати домівки без потреби на це, гуляти у парках чи скверах, а також пересуватися вулицями у кількості більш як двоє людей.
Не виключено, що після таких жорстких обмежень, введених урядом, Юрій Гримчак захоче повернутися до попереднього запобіжного заходу.
Що відомо про справу Гримчака
- 14 серпня 2019 року Юрія Гримчака разом із помічником поліцейські затримали на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
- Колишній заступник міністра пропонував вплинути на рішення суддів та чиновників Мінкультури. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
- 15 серпня ГПУ оголосила Юрію Гримчаку та його поплічнику підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.
- 16 серпня суд обрав йому запобіжний захід – ексчиновник мав перебувати в СІЗО 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
- 22 жовтня 2019 року ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.
- 30 січня 2020 року Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт, на якому досі й перебував.
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