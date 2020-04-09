Суд пом'якшив запобіжний захід Гримчаку: карантин тепер обмежує його більше

Вищий антикорупційний суд підтримав пом'якшення ексзаступнику міністра окупованих територій. Відтепер він перебуватиме під нічним домашнім арештом, але карантин, мабуть, обмежуватиме його більше, ніж запобіжний захід.

Рішення про пом'якшення запобіжного заходу було схвалене за позовом адвоката 9 квітня, повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Цікаво Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія

Раніше Юрій Гримчак перебував під цілодобовим домашнім арештом. Тепер ж такий діятиме лише вночі – з 22 години вечора до 6 ранку. Такі обмеження для нього триватимуть до 12 червня 2020 року.

Втім навіть якби ексзаступник міністра хотів кудись вийти у дозволений час, це йому не дозволяє інший "всеукраїнський запобіжний захід" – карантин.

У межах останнього не можна покидати домівки без потреби на це, гуляти у парках чи скверах, а також пересуватися вулицями у кількості більш як двоє людей.

Не виключено, що після таких жорстких обмежень, введених урядом, Юрій Гримчак захоче повернутися до попереднього запобіжного заходу.

Що відомо про справу Гримчака