Суд смягчил меру пресечения Грымчаку: карантин теперь ограничивает его больше

Высший антикоррупционный суд поддержал смягчение экс-заместителю министра оккупированных территорий. Отныне он будет находиться под ночным домашним арестом, но карантин, видимо, будет ограничивать его больше, чем мера пресечения.

Решение о смягчении меры пресечения было принято по иску адвоката 9 апреля, сообщает Высший антикоррупционный суд.

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Ранее Юрий Грымчак находился под круглосуточным домашним арестом. Теперь же такой будет действовать лишь ночью – с 22 часов вечера до 6 утра. Такие ограничения для него продлятся до 12 июня 2020 года.

Впрочем, даже если бы экс-заместитель министра хотел куда-то выйти в разрешенное время, это ему не позволяет другая "всеукраинская мера пресечения" – карантин.

В рамках последней нельзя покидать дома без необходимости на это, гулять в парках или скверах, а также передвигаться по улицам в количестве более двух человек.

Не исключено, что после таких жестких ограничений, введенных правительством, Юрий Гримчак захочет вернуться к предыдущей мере пресечения.

Что известно о деле Грымчака