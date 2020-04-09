Суд смягчил меру пресечения Грымчаку: карантин теперь ограничивает его больше
Высший антикоррупционный суд поддержал смягчение экс-заместителю министра оккупированных территорий. Отныне он будет находиться под ночным домашним арестом, но карантин, видимо, будет ограничивать его больше, чем мера пресечения.
Решение о смягчении меры пресечения было принято по иску адвоката 9 апреля, сообщает Высший антикоррупционный суд.
Интересно Юрий Грымчак на свободе: краткая биография
Ранее Юрий Грымчак находился под круглосуточным домашним арестом. Теперь же такой будет действовать лишь ночью – с 22 часов вечера до 6 утра. Такие ограничения для него продлятся до 12 июня 2020 года.
Впрочем, даже если бы экс-заместитель министра хотел куда-то выйти в разрешенное время, это ему не позволяет другая "всеукраинская мера пресечения" – карантин.
В рамках последней нельзя покидать дома без необходимости на это, гулять в парках или скверах, а также передвигаться по улицам в количестве более двух человек.
Не исключено, что после таких жестких ограничений, введенных правительством, Юрий Гримчак захочет вернуться к предыдущей мере пресечения.
Что известно о деле Грымчака
- 14 августа 2019 года Юрия Грымчака вместе с помощником полицейские задержали на взятке в размере 480 тысяч долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1,1 миллиона долларов.
- Бывший заместитель министра предлагал повлиять на решение судей и чиновников Минкультуры. Грымчак должен помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
- 15 августа ГПУ объявила Юрию Грымчаку и его приспешнику подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах.
- 16 августа суд избрал ему меру пресечения – экс-чиновник должен был находиться в СИЗО 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен.
- 22 октября 2019 года ГПУ сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
- 30 января 2020 года Юрий Грымчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева под круглосуточный домашний арест, на котором до сих пор и находился.
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