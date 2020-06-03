НАБУ завершило следствие по делу против бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского. Их подозревают в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 миллиона гривен.

Подозреваемым открыли материалы уголовного производства, чтобы они могли с ним ознакомиться перед направлением обвинительного акта в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В чем обвиняют Гладковского и Павловского

Следствие установило, что Гладковский и Павловский организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей МАЗ 6317 по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", которое входит в группу компаний Корпорации "Богдан" – доли в уставном капитале принадлежали чиновнику СНБО и его близким лицам.

Кроме того, к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за счет госбюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Ради поддержки отечественного производителя, уровень локализации транспорта должен составлять не менее 60%. Интересно, что тогда указанные автомобили не отвечали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%. Правда со временем требования к локализации уменьшили до 20%. И произошло это не без лоббистских действий.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены. Вопреки этому условию, цену увеличили, а чиновники департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны,

– говорится в сообщении.

По заключению НАБУ, в результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.

В то же время Павловского также обвиняют в хищении более 58 миллионов при закупке топлива для нужд Министерства обороны.

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Чем еще известен Гладковский