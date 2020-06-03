НАБУ завершило слідство у справі проти ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського та ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського. Їх підозрюють у завданні збитків державі на суму у 17,44 мільйона гривень.

Підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження, аби вони могли з ним ознайомитися перед направленням обвинувального акта до суду. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Важливо Гладковський позивається у суді до НАЗК: що він вимагає

У чому звинувачують Гладковського та Павловського

Слідство встановило, що Гладковський та Павловський організували закупівлю у межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів МАЗ 6317 за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі належали посадовцю РНБО та його близьким особам.

Окрім того, до вантажних автомобілів, які планували закупити коштом держбюджету для потреб армії, уряд висунув низку вимог. Заради підримки вітчизняного виробника, рівень локалізації транспорту мав становити не менше 60%. Цікаво, що тоді зазначені автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації лише у 10%. Щоправда згодом вимоги до локалізації зменшили до 20%. І відбулося це не без лобістських дій.

Контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни. Усупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони,

– мовиться у повідомленні.

За висновком НАБУ, у результаті постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи.

Водночас Павловського також звинувачують у розкраданні понад 58 мільйонів під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони.

Цікаво Повний хаос, – ексзаступник генпрокурора емоційно прокоментував справу Гладковських

Чим ще відомий Гладковський