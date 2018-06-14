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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

НАБУ: Братьям Суркисам грозит от 7 до 12 лет за "Запорожьеоблэнерго"

271 Читати новину українською
Братья Суркисы
Братья Суркисы / intvua.com

Как уже сообщалось ранее, в апреле в Германии был задержан экс-нардеп и бывший глава компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

Крючков проходит по делу хищения средств в "Запорожьеоблэнерго", часть акций которого принадлежит государству, а часть - братьям-олигархам Григорию и Игорю Суркисам, об этом пишет издание "Публичные люди".

По данным НАБУ, Дмитрий Крючков был формальной фигурой. Де-факто предприятием руководил нынешний вице-президент УЕФА Григорий Суркис, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети". Бюро подозревает их в том, что именно они давали Крючкову указания, благодаря которому "Энергосеть" обокрала "Запорожьеоблэнерго" на 346 миллионов гривен за скупку прав требования долгов перед облэнерго. Сейчас из-за этих преступных действий "Запорожьеоблэнерго" работает по нулевому методу, отдавая все полученные с потребителей деньги в столицу, а сотрудники предприятия уже шесть месяцев не получают зарплату.

НАБУ уже вызвало братьев Суркисов на допрос, на который олигархи после нескольких неявок таки были вынуждены прийти.

Благодаря задержанию в Германии Дмитрия Крючкова, в НАБУ уже получили дополнительную информацию, которая будет приобщена к уже имеющимся фактам злоупотреблений. Поскольку речь идет о хищении средств в особо крупных размерах, Уголовный кодекс предусматривает наказание за такое преступление от 7 до 12 лет лишения свободы.

Теги: Криминальные новости НАБУ УЕФА
Источник: 24 Канал
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