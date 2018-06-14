16:13
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

НАБУ: Братам Суркісам загрожує від 7 до 12 років за "Запоріжжяобленерго"

656 Читать новость на русском
Брати Суркіси
Брати Суркіси / intvua.com

Як уже повідомлялося раніше, в квітні в Німеччині був затриманий екс-нардеп і колишній глава компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков.

Крючков проходить у справі розкрадання коштів у "Запоріжжяобленерго", частина акцій якого належить державі, а частина - братам-олігархам Григорію та Ігорю Суркісам, про це  пише видання "Публічні люди".

За даними НАБУ, Дмитро Крючков був формальної фігурою. Де-факто підприємством керував нинішній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережа". Бюро підозрює їх в тому, що саме вони давали Крючкову вказівки, завдяки яким "Енергомережа" обікрала "Запоріжжяобленерго" на 346 мільйонів гривень через скупку прав вимоги боргів перед обленерго. Зараз через ці злочинні дії "Запоріжжяобленерго" працює за нульовим алгоритмом, віддаючи всі отримані зі споживачів гроші в столицю, а співробітники підприємства вже шість місяців не отримують зарплати.

НАБУ вже викликало братів Суркісів на допит, на який олігархи після кількох неявок таки були змушені прийти.

Завдяки затриманню в Німеччині Дмитра Крючкова, в НАБУ вже отримали додаткову інформацію, яка буде залучена до вже наявних фактів зловживань. Оскільки мова йде про розкрадання коштів в особливо великих розмірах, Кримінальний кодекс передбачає покарання за такий злочин від 7 до 12 років позбавлення волі.

Теги: Кримінальні новини НАБУ УЄФА
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 87
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1015
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 602
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
689
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1835
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук