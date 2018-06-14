НАБУ: Братам Суркісам загрожує від 7 до 12 років за "Запоріжжяобленерго"

Як уже повідомлялося раніше, в квітні в Німеччині був затриманий екс-нардеп і колишній глава компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков.

Крючков проходить у справі розкрадання коштів у "Запоріжжяобленерго", частина акцій якого належить державі, а частина - братам-олігархам Григорію та Ігорю Суркісам, про це пише видання "Публічні люди".

За даними НАБУ, Дмитро Крючков був формальної фігурою. Де-факто підприємством керував нинішній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережа". Бюро підозрює їх в тому, що саме вони давали Крючкову вказівки, завдяки яким "Енергомережа" обікрала "Запоріжжяобленерго" на 346 мільйонів гривень через скупку прав вимоги боргів перед обленерго. Зараз через ці злочинні дії "Запоріжжяобленерго" працює за нульовим алгоритмом, віддаючи всі отримані зі споживачів гроші в столицю, а співробітники підприємства вже шість місяців не отримують зарплати.

НАБУ вже викликало братів Суркісів на допит, на який олігархи після кількох неявок таки були змушені прийти.

Завдяки затриманню в Німеччині Дмитра Крючкова, в НАБУ вже отримали додаткову інформацію, яка буде залучена до вже наявних фактів зловживань. Оскільки мова йде про розкрадання коштів в особливо великих розмірах, Кримінальний кодекс передбачає покарання за такий злочин від 7 до 12 років позбавлення волі.