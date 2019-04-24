НАБУ начало расследование в отношении компании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование из-за возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией Киноквартал, принадлежащей новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сообщил директор бюро Артем Сытник, передают "Украинские Новости".

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В начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации Союз добровольцев по осуществлению компанией Киноквартал коррупционного правонарушения. Госкино финансировало 49% бюджета фильма "Я, ты, он, она", который снимала компания Зеленского.

В Союзе добровольцев заявили, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.



Компания новоизбранного президента снимала фильм "Я, ты, он, она"

По словам Сытника, по итогам информационно-аналитической проверки сыщики не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство. Однако, Союз добровольцев обратился в суд, который обязал детективов НАБУ открыть производство.

Решение суда выполнено, уголовное производство зарегистрировано,

– сообщил директор НАБУ.

По результатам обработки 100% протоколов на выборах победил шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов украинцев. Действующий президент Петр Порошенко проиграл с результатом в 24,45%. Он признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Выход киноленты "Я, ты, он, она" был 27 декабря 2018 года. Известно, что главные роли в киноленте сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в кино Надя Дорофеева и Анастасия Короткая.