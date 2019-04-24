НАБУ розпочало розслідування щодо компанії Зеленського

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування через можливу розтрату коштів Державного агентства з питань кіно компанією "Кіноквартал", яка належить новообраному президенту Володимиру Зеленському.

Про це на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради повідомив директор бюро Артем Ситник, передають "Українські Новини".

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На початку квітня в НАБУ надійшла заява від організації Союз добровольців щодо здійснення компанією Кіноквартал корупційного правопорушення. Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму "Я, ти, він, вона", який знімала компанія Зеленського.

У Союзі добровольців заявили, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, проте компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.



Компанія новообраного президента знімала фільм "Я, ти, він, вона"

За словами Ситника, за підсумками інформаційно-аналітичної перевірки детективи не встановили факту злочину та відмовилися починати кримінальне провадження. Однак, Союз добровольців звернувся до суду, який зобов'язав детективів НАБУ відкрити провадження.

Рішення суду виконано, кримінальне провадження зареєстровано,

– повідомив директор НАБУ.

За результатами обробки 100% протоколів на виборах переміг шоумен Володимир Зеленський з результатом в 73,22% голосів українців. Чинний президент Петро Порошенко програв з результатом в 24,45%. Він визнав поразку і привітав Зеленського з перемогою.

Вихід кінострічки "Я, ти, він, вона" був 27 грудня 2018 року. Відомо, що головні ролі в кінострічці зіграли Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у кіно Надя Дорофєєва та Анастасія Коротка.