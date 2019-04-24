Кожен, хто голосував за Зеленського, мріяв про щось своє, – Казарін

В Україні найпопулярнішим залишається типаж "чудотворця". Саме цей образ сьогодні приміряє Володимир Зеленський. Його виборці пов'язують з надією на краще майбутнє. Причому кожен чекає чогось свого.

Хтось чекає від Зеленського боротьбу з корупцією, хтось – закінчення війни, хтось –примирення з Росією, а хтось – навпаки, рух до Європи, повідомив у своєму відеоблозі "Грані правди" автор і журналіст Павло Казарін.

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Але, як запевнив Казарін, фрустрація (розчарування, – 24 канал) неминуча, і справа навіть не в компетенції, і не в команді.

Проблема в тому, що кожен, хто голосував за Володимира Зеленського – мріяв про щось своє. А сам кандидат просто не заважав виборцям себе придумувати. Весь цей калейдоскоп суперечливого відгукнеться вже після другого туру – коли виявиться, що надії були настільки строкатими, що приречені в результаті не збігатися,

– заявив журналіст.

За його словами, Володимира Зеленського навряд чи можна назвати першопрохідцем, тому що практично всі президентські кампанії в Україні вигравали ті, хто приміряв на себе образ "чудотворця".



Якими є результати виборів в Україні

"Втома від старих еліт і обіцянку "здійснення мрій" – ось той коктейль, який забезпечував нам ротацію перших осіб. До речі, сам Петро Порошенко в 2014 році теж перемагав як "нове обличчя" і "чудотворець". Тобто українці не вибирають "найчесніших", з підозрою дивляться на "найрозумніших", ситуативно підтримують "найсильніших". І мліють, коли на горизонті з'являється торговець чудесами", – підсумував Казарін.

Повний випуск відеоблогу "Грані правди" з Павлом Казаріним за 23 квітня 2019