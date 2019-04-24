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      Кожен, хто голосував за Зеленського, мріяв про щось своє, – Казарін

      44 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      В Україні найпопулярнішим залишається типаж "чудотворця". Саме цей образ сьогодні приміряє Володимир Зеленський. Його виборці пов'язують з надією на краще майбутнє. Причому кожен чекає чогось свого.

      Хтось чекає від Зеленського боротьбу з корупцією, хтось – закінчення війни, хтось –примирення з Росією, а хтось – навпаки, рух до Європи, повідомив у своєму відеоблозі "Грані правди" автор і журналіст Павло Казарін.

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      Але, як запевнив Казарін, фрустрація (розчарування, – 24 канал) неминуча, і справа навіть не в компетенції, і не в команді.

      Проблема в тому, що кожен, хто голосував за Володимира Зеленського – мріяв про щось своє. А сам кандидат просто не заважав виборцям себе придумувати. Весь цей калейдоскоп суперечливого відгукнеться вже після другого туру – коли виявиться, що надії були настільки строкатими, що приречені в результаті не збігатися,
      – заявив журналіст.

      За його словами, Володимира Зеленського навряд чи можна назвати першопрохідцем, тому що практично всі президентські кампанії в Україні вигравали ті, хто приміряв на себе образ "чудотворця".

      Вибори, президент, результати, Порошенко, Зеленський, ЦВК
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      "Втома від старих еліт і обіцянку "здійснення мрій" – ось той коктейль, який забезпечував нам ротацію перших осіб. До речі, сам Петро Порошенко в 2014 році теж перемагав як "нове обличчя" і "чудотворець". Тобто українці не вибирають "найчесніших", з підозрою дивляться на "найрозумніших", ситуативно підтримують "найсильніших". І мліють, коли на горизонті з'являється торговець чудесами", – підсумував Казарін.

      Повний випуск відеоблогу "Грані правди" з Павлом Казаріним за 23 квітня 2019

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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