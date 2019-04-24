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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Каждый, кто голосовал за Зеленского, мечтал о чем-то своем, – Казарин

      9 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      В Украине самым популярным остается типаж "чудотворца". Именно этот образ сегодня примеряет Владимир Зеленский. Его избиратели связывают с надеждой на лучшее будущее. Причем каждый ждет чего-то своего.

      Кто-то ждет от Зеленского борьбу с коррупцией, кто-то – окончания войны, кто-то – примирения с Россией, а кто-то – наоборот, движение в Европу, сообщил в своем видеоблоге "Грани правды" автор и журналист Павел Казарин.

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      Но, как заверил Казарин, фрустрация (разочарование, – 24 канал) неизбежна, и дело даже не в компетенции, и не в команде.

      Проблема в том, что каждый, кто голосовал за Владимира Зеленского – мечтал о чем-то своем. А сам кандидат просто не мешал избирателям себя придумывать. Весь этот калейдоскоп противоречивого отзовется уже после второго тура – когда окажется, что надежды были настолько пестрыми, что обречены в итоге не совпадать,
      – заявил журналист.

      По его словам, Владимира Зеленского вряд ли можно назвать первопроходцем, потому что практически все президентские кампании в Украине выигрывали те, кто примерил на себя образ "чудотворца".

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      "Усталость от старых элит и обещание "исполнения желаний" – вот тот коктейль, который обеспечивал нам ротацию первых лиц. Кстати, сам Петр Порошенко в 2014 году тоже побеждал как "новое лицо" и "чудотворец". То есть украинцы не выбирают "самых честных", с подозрением смотрят на "самых умных", ситуативно поддерживают "сильнейших". И млеют, когда на горизонте появляется торговец чудесами", – подытожил Казарин.

      Полный выпуск видеоблога "Грани правды" с Павлом Казариным за 23 апреля 2019

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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