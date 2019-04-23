Украина упорно хочет чуда, или Почему избиратели проголосовали за Зеленского

В политтехнологиях есть несколько основных образов для политиков-мужчин. Но украинцы послушно голосуют лишь за один. В нашей стране самым популярным остается типаж "чудотворца", которий сейчас примеряет Владимир Зеленський.

Для женщин, кстати, предусмотрен лишь один типаж. Поэтому когда лучшая половина человечества штурмует власть – она вынуждена делать это в рамках образа "сталь под шелком". Именно этот публичный типаж роднит всех женщин в политике – вне зависимости от времени и географии.

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С мужчинами все немного затейливее.

Выделяют пять типажей:

• "самый сильный"

• "самый умный"

• "самый честный"

• "борец"

• "чудотворец".

Причем некоторые образы друг с другом могут комбинироваться, а некоторые – нет. В этом, кстати, была проблема Арсения Яценюка. Избиратель был готов воспринимать его как "самого умного", но самому Арсению Петровичу хотелось быть "самым сильным". А потому билборды "Фронта перемен" раскрашивали в камуфляжные цвета.



Арсений Яценюк

Точно в такую же ловушку угодил и Анатолий Гриценко. Он до последнего не мог определиться, кто именно идет на выборы: экс-министр обороны или экс-директор Центра Разумкова. Потому что "самый умный" в сознании избирателя вполне может быть, одновременно, "самым честным", а вот "самым сильным" – нет.

"Самый сильный" кандидат обещает стране порядок. За этот типаж охотнее всего голосуют наши бывшие соседи по советской коммунальной квартире. В чистом виде он выверен и эффективен.

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"Борец" – напротив, выглядит как бульдозер – с ноткой безумия и самоотречения. В 2012 году "Свобода" получила свои легендарные 11% на выборах в парламент именно благодаря тому, что избиратель воспринимал эту партию как таран для пробивания монополии "Партии регионов".

Какой образ у Зеленского?

В Украине самым популярным остается типаж "чудотворца". Именно этот образ сегодня примеряет Владимир Зеленский. Его избиратели связывают с надеждой на лучшее будущее. Причем каждый ждет чего-то своего. Кто-то – борьбу с коррупцией, кто-то – окончание войны, кто-то – примирение с Россией, а кто-то – наоборот, движение в Европу.



Владимир Зеленский

Многие ожидания напоминают однополюсно заряженные магниты – которые не могут притягиваться, а обречены друг от друга лишь отталкиваться. Поэтому кандидату проще было не артикулировать свою позицию по многим вопросам – чтобы никого из своих сторонников не отпугнуть.

Но фрустрация неизбежна, и дело даже не в компетенциях, и не в команде. Проблема в том, что каждый, кто голосовал за Владимира Зеленского – мечтал о чем-то своем. А сам кандидат просто не мешал избирателям себя придумывать. Весь этот калейдоскоп противоречивого аукнется уже после второго тура – когда окажется, что надежды были настолько пестрыми, что обречены в итоге не совпадать.

Особенность в том, что Владимира Зеленского вряд ли можно назвать первопроходцем. Потому что практически все президентские кампании в Украине выигрывали те, кто примерял на себя образ "чудотворца". Усталость от старых элит и обещание "сбычи мечт" – вот тот коктейль, который обеспечивал нам ротацию первых лиц.

"Чодотворцем" когда-то был и Порошенко

Кстати, сам Петр Порошенко в 2014 году тоже побеждал как "новое лицо" и "чудотворец". И если вам кажется, что это история про отечественных политиков, то вы ошибаетесь. Это про избирателей. Мы не выбираем "самых честных", с подозрением смотрим на "самых умных", ситуативно поддерживаем "самых сильных". И млеем, когда на горизонте появляется торговец чудесами.



Петр Порошенко

Все отличие Владимира Зеленского от своих предшественников по прошлым президентским кампаниям сводится к двум моментам – это наличие медиааватара ("президент Голобородько") и отсутствие профильных компетенций (предыдущие "чудотворцы" до избрания успели поработать во власти).

Украина упорно хочет чуда. Украинский избиратель раз за разом выбирает волшебника. Мы верим в то, что счастье совсем рядом – и что нужно лишь найти правильного человека, который знает рецепт секрета. Но в том и штука, что вся эта ситуация – не про рациональное. Она про эмоциональное.

Те, кто голосуют за “чудотворца” не нуждаются в предметных дискуссиях. Они не стремятся оценивать риски или взвешивать издержки. Лишь потому, что любые разговоры о кандидате и будущем рискуют разрушить их мечту. А кражу мечты украинский избиратель не прощает никому. И Владимир Зеленский сможет очень скоро в этом убедиться.