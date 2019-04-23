НАБУ начало расследование в "Укразализныци" из-за хищения 29 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро открыло расследование относительно завладения средствами "Укрзализныця" в размере 29 миллионов гривен на закупки каменного угля.

Об этом говорится в ответе НАБУ и выписки из ЕРГР.

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В начале апреля журналисты издания "Zализниця без коррупции" выяснили, что в течение отопительного сезона "Укрзализныця" потратила более 130 миллионов на закупку каменного угля. Причем цена угля для железной дороги оказалась значительно дороже цен других заказчиков ProZorro, а основными поставщиками каменного угля стали сомнительные компании.

Заявление НАБУ о начале расследования

Заявление НАБУ о начале расследования

Как сообщили журналисты, основным видом угля, которое закупает "Укрзализныця" является марка ДГ 13-100 (или эквивалент). Этот вид угля закупают множество других заказчиков в Украине, но значительно дешевле, чем железная дорога. Например, "Комаргородское высшее профессиональное училище" закупило 260 тонн угля марки ДГ 13-10 по средней цене 2639 грн/т. Отдел образования Крыжопольской РГА закупил 359 тонн этого угля по 2649 грн / т.

Средние цены же заказчиков в Украине на уголь ДГ 13-100 составляли 2,5-3,5 тыс. грн. за тонну в течение 2018-2019 годов.

Однако "Укрзализныця" закупала такое же топливо в два раза дороже. В частности, Филиал "Пассажирская компания" провела закупку 3417 тонн угля марки ДГ 13-100 со средней ценой 4590 грн/т. В этом тендере железнодорожники с 6 предложений участников дисквалифицировали 5 и выбрали самую дорогую предложение. Счастливым победителем стало ООО "Коларес-Брокерс".

В другом тендере "Укрзализныця" отклонила предложение, которое было дешевле на 2 миллиона гривен в пользу дорогого "Коларес-Брокерс".

В обоих этих тендерах "УЗ" не только выбрала самое дорогое предложение – в дальнейшем заказчик заключил ряд дополнительных соглашений с поставщиком, что привело к увеличению цены еще на 20%. Так с начальных 4590 грн/т цена превращается в 5485 грн/т. А это почти вдвое дороже цен, по которым закупают другие заказчики значительно меньшие партии аналогичного угля.

Таким образом, ООО "Коларес-Брокерс", стала главным поставщиком угля для "Укрзализныци". При этом компания не продает уголь больше ни одному заказчику в Украине. Общий объем переплат на протяжении 2018-2019 годов, по оценке журналистов, составил около 29 миллионов гривен.