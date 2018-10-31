Закупка угля по завышенным ценам: Счетная палата хочет провести аудит в "Укрзализныце"

В последнее время возникает немало вопросов к работе "Укрзализныци". Ее неоднократно обвиняли в растрате и необоснованно высоких ценах закупок. Теперь Счетная палата планирует провести аудит в ПАО "Укрзализныця".

Как сообщает Liga.net об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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По его словам, в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе "Укрзализныци".

Только в этом году "Укрзализныця" вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг "Укрзализныци" постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях,

– рассказал Пацкан.

"Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая то, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этой компании в следующем году", – сказал руководитель ведомства.

Также, вопросы об эффективности работы "Укрзализныци" есть и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира Омеляна с просьбой провести аудит "Укрзализныци". Постоянная критика в адрес общества не остались без внимания министра, и он также заинтересован в объективной оценке по эффективности или неэффективности работы "Укрзализныци",

– добавил Пацкан.

Также, Омелян сказал, что сейчас "Укрзализныця" не способна удовлетворить потребности клиентов в необходимых объемах перевозки грузов, вопрос получения запланированного уровня дохода от перевозок приобретает все большую актуальность. Он подчеркнул, что вследствие невыполнения запланированных объемов перевозки грузов уменьшается объем доходов и выручки общества, в свою очередь уменьшается уровень налогов, которые платит общество в бюджеты различных уровней.