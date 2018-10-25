"Укрзализныця" разделит поезда на три класса: как это сделают и когда

"Укрзализныця" разделит поезда на три класса по принципу "хочешь качество — плати деньги". Это планировалось сделать накануне, но пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

Об этом рассказал менеджер "Укрзализныци" Александр Красноштан в интервью "Экономической правде".

Читайте также: "Укрзализныця" уже получила 15 американских локомотивов

Ранее 24 канал сообщал, что разделение поездов по комфорту планировали внедрить до конца лета.

Еще весной мы подали в Министерство инфраструктуры изменения в правила перевозок, но они до сих пор не приняты. До конца осени мы обязательно их введем,

– ответил Красноштан.

По его словам, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, платя средства, четко знал, за что он платит. "В поездах категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и тому подобное", – рассказал менеджер "Укрзализныци".

Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то в некоторых из этих поездов мы можем сделать категории комфорта. Человек видит, что он платит за услуги. Эконом – дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 километров за 130 гривен,

– сказал Красноштан.

Он также добавил, что в 2018 году повышение тарифов на билеты точно не будет. А насчет 2019 года то это пока неизвестно, поскольку регулятором цен является Мининфраструктуры.