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      "Укрзализныця" разделит поезда на три класса: как это сделают и когда

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      "Укрзализныця" разделит поезда на три класса
      "Укрзализныця" разделит поезда на три класса / nashkiev.ua

      "Укрзализныця" разделит поезда на три класса по принципу "хочешь качество — плати деньги". Это планировалось сделать накануне, но пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

      Об этом рассказал менеджер "Укрзализныци" Александр Красноштан в интервью "Экономической правде".

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      Ранее 24 канал сообщал, что разделение поездов по комфорту планировали внедрить до конца лета.

      Еще весной мы подали в Министерство инфраструктуры изменения в правила перевозок, но они до сих пор не приняты. До конца осени мы обязательно их введем,
      – ответил Красноштан.

      По его словам, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, платя средства, четко знал, за что он платит. "В поездах категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и тому подобное", – рассказал менеджер "Укрзализныци".

      Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то в некоторых из этих поездов мы можем сделать категории комфорта. Человек видит, что он платит за услуги. Эконом – дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 километров за 130 гривен,
      – сказал Красноштан.

      Он также добавил, что в 2018 году повышение тарифов на билеты точно не будет. А насчет 2019 года то это пока неизвестно, поскольку регулятором цен является Мининфраструктуры.

      Теги: Новости Украины железная дорога Укрзализниця Транспорт
      Источник: 24 канал
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