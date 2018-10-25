"Укрзалізниця" розділить потяги на три класи: як це зроблять та коли

"Укрзалізниця" розділить потяги на три класи за принципом "хочеш якість — плати гроші". Це планувалося зробити напередодні, проте довелося відкласти через бюрократичні процедури.

Про це розповів менеджер "Укрзалізниці" Олександр Красноштан в інтерв'ю "Економічній правді".

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Раніше 24 канал повідомляв, що розділення потягів за комфортом планували впровадити до кінця літа.

Ще весною ми подали в Міністерство інфраструктури зміни до правил перевезень, але вони досі не прийняті. До кінця осені ми це обов’язково запровадимо,

– відповів Красноштан.

За його словами, вся суть розділення полягає в тому, щоб пасажир, сплачуючи кошти, чітко знав, за що він платить. "У потяга категорії комфорт нові вагони, він рухається на дві години швидше, має зручний графік відправлення-прибуття, більш високу якість комплекту постільної білизни тощо", – розповів менеджер "Укрзалізниці".

Якщо, наприклад, між Києвом і Львовом курсує 16 пар поїздів, то деякі з цих поїздів ми можемо зробити категорії комфорт. Людина бачить, що вона платить за послуги. Економ – дешевше, але в такому випадку не варто очікувати високого рівня комфорту при подорожі на 800 кілометрів за 130 гривень,

– зазначив Красноштан.

Він також додав, що у 2018 році підвищення тарифів на квитки точно не буде. А щодо 2019 року то це поки невідомо, оскільки регулятором цін є Мінінфраструктури.