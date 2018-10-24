"Укрзалізниця" вже отримала 15 американських локомотивів

До України прибуло ще 7 локомотивів американської компанії General Electric. Таким чином, загальна кількість поставлених для потреб "Укрзалізниці" локомотивів становить 15 одиниць.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", з посиланням на слова очільника Євгена Кравцова.

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За його словами компанія очікує ще 15 потягів.

"За контрактом перша партія тепловозів виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Компанія поставила загалом вже 15, інші, як і передбачає контракт, надійдуть у першому кварталі 2019 року", – розповів Кравцов.

Він додав, що локомотиви будуть курсувати у найбільш вантажонапружених ділянках залізниці – українських портах.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів. Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні. На другому етапі General Electric повинна поставити протягом 7 років 150-175 тепловозів.



10 вересня в Україну прибув перший локомотив General Electric.

Що таке General Electric?Це багатогалузева американська корпорація, яка на сьогодні є найбільшим у світі виробником багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, газових турбін, авіаційних двигунів та медичного обладнання. Компанія була заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном, а зараз є однією з найбільших публічних компаній світу.