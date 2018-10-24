"Укрзализныця" уже получила 15 американских локомотивов

В Украину прибыли еще 7 локомотивов американской компании General Electric. Таким образом, общее количество поставленных для нужд "Укрзализныци" локомотивов составляет 15 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", со ссылкой на слова главы Евгения Кравцова.

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По его словам, компания ожидает еще 15 поездов.

"По контракту, первая партия тепловозов производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, другие, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года", – рассказал Кравцов.

Он добавил, что локомотивы будут курсировать на наиболее грузонапряженных участках железной дороги – украинских портах.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ПАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов. Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, а также локализацию определенной части производства в Украине. На втором этапе General Electric должна поставить в течение 7 лет 150-175 тепловозов.

10 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.

Что такое General Electric? Это американская многоотраслевая корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производителем многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.