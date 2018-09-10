19:22
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
17:57, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Украину прибывает первый локомотив General Electric: что дальше

88 Читати новину українською
Локомотив General Electric для "Укрзализныци" будет называться "Тризуб"
Локомотив General Electric для "Укрзализныци" будет называться "Тризуб" / Пресс-служба "Укрзализныци"

Вечером 10 сентября в Украине ждут прибытия первого локомотива TE33AC General Electric.

Об этом в своем Twitter сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Смотрите также: Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года

Он отметил, что судно с первым американским локомотивом General Electric, который будет использовать "Укрзализныця" ждут около 21:00 10 сентября.

Уже утром во вторник его должны поставить на рельсы и подготовить к движению. Далее – растаможка и уже 14-го сентября, по словам Кравцова, локомотив отправят на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

Первый локомотив General Electric для "Укрзализныци" шел в Украину больше месяца. С завода в Пенсильвании его отправили 8 августа.

Локомотивы General Electric для "Укрзализныци" будут называться "Тризуб".

Напомним, в феврале 2018-го американская компания General Electric и ОАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов на поставки тепловозов, их локализацию и обслуживание. Рамочное соглашение было подписано на 15 лет.

Что такое General Electric?
Это многоотраслевая американская корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производитель многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.

Теги: Новости Украины Новости США железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Единая поместная церковь: станет ли Филарет ее главой и что меняет снятие с него анафемы
сегодня, 19:00 Единая поместная церковь: станет ли Филарет ее главой и что меняет снятие с него анафемы
Євгенія Мазур
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
сегодня, 18:00 Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
Роман Семенуха
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сегодня, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сегодня, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Дмитро Гнап
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду
 9 ноября 2012 , 17:45
Кандидат в депутаты убил человека, — Балога
 9 октября 2015 , 11:56
Игрок основы Динамо: Хочу перейти в более сильную команду Западной Европы
 28 декабря 2017 , 17:37
Мото-хата: умелец показал на видео свой дом на двух колесах
 13 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук