В Украину прибывает первый локомотив General Electric: что дальше

Вечером 10 сентября в Украине ждут прибытия первого локомотива TE33AC General Electric.

Об этом в своем Twitter сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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Он отметил, что судно с первым американским локомотивом General Electric, который будет использовать "Укрзализныця" ждут около 21:00 10 сентября.

Уже утром во вторник его должны поставить на рельсы и подготовить к движению. Далее – растаможка и уже 14-го сентября, по словам Кравцова, локомотив отправят на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

Близько 21-ї сьогодні зустрічаємо судно з першим локомотивом TE33AC General Electric. Зранку-розвантаження краном на рейки, підготовка до руху, митні формальності і 14-го вересня наш «Тризуб» попрямує «холодною тягою» на Крюківський завод для остаточного укомплектування. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 10 вересня 2018 р.

Первый локомотив General Electric для "Укрзализныци" шел в Украину больше месяца. С завода в Пенсильвании его отправили 8 августа.

Локомотивы General Electric для "Укрзализныци" будут называться "Тризуб".

Напомним, в феврале 2018-го американская компания General Electric и ОАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов на поставки тепловозов, их локализацию и обслуживание. Рамочное соглашение было подписано на 15 лет.

Что такое General Electric?

Это многоотраслевая американская корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производитель многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.