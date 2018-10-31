Закупівля вугілля за завищеними цінами: Розрахункова палата хоче провести аудит в "Укрзалізниці"

Останнім часом виникає чимало питань до роботи "Укрзалізниці". Її неодноразово звинувачували у розтраті і необґрунтовано високих цінах закупівель. Тепер Рахункова палата планує провести аудит в ПАТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє Liga.net, про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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За його словами, останнім часом виникає дуже багато питань і зауважень до роботи "Укрзалізниці".

Тільки в цьому році "Укрзалізниця" вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. У той же час, навколо "Укрзалізниці" постійно розгортаються скандали і звинувачення в зловживаннях,

– розповів Пацкан.

"Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію. У Рахунковій палаті, після поновлення її складу, вже піднімалося питання про необхідність проведення аудиту в Укрзалізниці. З огляду на те, що нинішній план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається мало часу, обговорюється можливість перевірки цієї компанії в наступному році", – сказав керівник відомства.

Також, питання щодо ефективності роботи "Укрзалізниці" є і у міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит Укрзалізниці. Постійна критика на адресу товариства не залишилися без уваги міністра, і він також зацікавлений в об'єктивній оцінці по ефективності або неефективності роботи "Укрзалізниці",

– додав Пацкан.

Також, Омелянин сказав, що наразі "Укрзалізниця" не здатна задовольнити потреби клієнтів в необхідних обсягах перевезення вантажів, питання отримання запланованого рівня доходу від перевезень набуває все більшої актуальності. Він підкреслив, що внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів і виручки суспільства, у свою чергу зменшується рівень податків, які сплачує суспільство до бюджетів різних рівнів.