НАБУ обжалует закрытие дела "рюкзаков Авакова"

НАБУ сообщило о направлении в САП жалобы на постановление о закрытии уголовного производства против фигурантов так называемого "дела рюкзаков" – сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Жалобу адресовано вышестоящему по должности прокурору, а именно руководителю САП. Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения,

– сообщили в ведомстве.

В НАБУ отметили, что САП до сих пор не предоставила материалы, подтверждающие правовые основания закрытия производства.

"Со своей стороны НАБУ не понимает этого решения и пока САП не предоставила ни одного документа, который бы помог данное решение понять", – подчеркнули в бюро.

Напомним, 31 октября 2017 года, детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела, экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.